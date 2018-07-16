صور.. محافظ الغربيه يوجه بتوفير كرسى متحرك لأحد ضحايا كنيسة مارى جرجس

الغربيه - محمد طارق

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، توجيهاته لوكيل وزارة التضامن بالغربية، بتوفير كرسى طبى مجهز لسيدة من المصابين بالحادث الإرهابى الغشيم على كنيسة مارى جرجس بطنطا، والمقيمة بجمعية السيدات القبطية الأرثوذكسية "دار فيبى للمسنات"

وتم تسليم الكرسى للسيدة، وذلك بحضور القس هيدرا مجدى والأستاذ يوسف رزق الله، والأستاذ بيشوى قابيل من لجنة الشهداء والمصابين بمطرانية طنطا، وأعربت السيدة عن شكرها العميق لمحافظ الغربية على إهتمامه بحالتها وسرعة الإستجابة لها.



القس هيدرا أثناء زياراته للسيدة وتسليمها الكرسى المتحرك



القس هيدرا أثناء زياراته للسيدة وتسليمها الكرسى المتحرك



القس هيدرا أثناء زياراته للسيدة وتسليمها الكرسى المتحرك



القس هيدرا أثناء زياراته للسيدة وتسليمها الكرسى المتحرك



القس هيدرا أثناء زياراته للسيدة وتسليمها الكرسى المتحرك