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صور.. قصر ثقافة الأقصر ينظم مهرجان "المبدع الصغير" لإكتشاف المواهب

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:58 ص
صور.. قصر ثقافة الأقصر ينظم مهرجان "المبدع الصغير" لإكتشاف المواهب جانب من المهرجان
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن قصر ثقافة الأقصر عن العمل علي إكتشاف المواهب الصغيرة، وذلك من خلال مهرجان "المبدع الصغير" والذى يتضمن مسابقات متنوعة تتضمن الإلقاء الشعرى والغناء والأداء الحركى والرسام الصغير والقارئ الصغير.

وأوضح محمد العدوى مدير عام فرع ثقافة الأقصر،أن مسابقة الإلقاء الشعري يقوم المتسابق بأختيار بعض الأبيات الشعرية وألقاءها على لجنة التحكيم ،كما تقوم الفكرة فى مسابقة الغناء على تكوين فريق غنائي واكتشاف المواهب الفردية.

أما فى مسابقة الأداء الحركي يتم تكوين فرق فنون شعبية لأداء بعض الرقصات الأستعراضية والتي يتم الأختيار فيها عن طريق المدربين المتخصصين ، اما فى مسابقة الرسام الصغير يتم اختيار موضوعات للتعبير من خلال رسومات الأطفال عن طريق ورش الفنون التشكيلية تحت الأشراف الفنى،وأخيراً تقوم مسابقة القارئ الصغير على التسابق حول كتب بين المتسابقين يتم قرأتها من خلال ورش إبداعية ثم يقومون بتلخيصها.

وأضاف محمد العدوى فى بيان له أن هذه المسابقات تستهدف الفئات العمرية مقسمة لمجموعتان من سن 8 سنوات إلى سن 12 سنة،ومن سن 12 سنة إلى سن 18 سنة.

وبدأت هذه المسابقات منذ أمس الأحد بمسابقة الغناء ، وستقام مسابقة الألقاء الشعري يوم الثلاثاء الموافق 17 من يوليو الجارى،ومسابقة الرسام الصغير يوم الخميس الموافق 19،ومسابقة الأداء الحركي يوم الأحد الموافق 22،ومسابقة القارئ الصغير يوم الثلاثاء الموافق 24 من يوليو الجارى وتقام كافة المسابقات بمقر قصر ثقافة الأقصر بجزيرة العوامية فى تمام السابعة مساءاً، وعلى من يرغب بالأشتراك التوجه إلى مقر قصر ثقافة الأقصر بجزيرة العوامية وللأستفسار عن طريق صفحة الفيس بوك " قصر ثقافة الأقصر".

قصر ثقافة الأقصر ينظم مهرجان "المبدع الصغير" لإكتشاف المواهب الصغيرة
قصر ثقافة الأقصر ينظم مهرجان "المبدع الصغير" لإكتشاف المواهب الصغيرة

 

جانب من فعاليات مهرجان المبدع الصغير
جانب من فعاليات مهرجان المبدع الصغير

 

ثقافة الاقصر تسعي لاكتشاف مواهب اطفال المحافظة
ثقافة الاقصر تسعي لاكتشاف مواهب اطفال المحافظة

 

بدء فعاليات مهرجان المبدع الصغير لاكتشاف المواهب
بدء فعاليات مهرجان المبدع الصغير لاكتشاف المواهب

 

جانب من فعاليات اختبارات اكتشاف المواهب الصغيرة بالاقصر
جانب من فعاليات اختبارات اكتشاف المواهب الصغيرة بالاقصر

 


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