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الإثنين، 16 يوليه 2018 07:29 م
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صور.. عناصر الأمن يخرجون صحفى بالقوة من قاعة المؤتمر بين بوتين وترامب

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:18 م
صور.. عناصر الأمن يخرجون صحفى بالقوة من قاعة المؤتمر بين بوتين وترامب مؤتمر صحفى بين بوتين وترامب
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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قامت عناصر الأمن بإخراج أحد الصحفيين عنوة من قاعة المؤتمر الصحفى المشترك للرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب، فى القصر الرئاسى بالعاصمة الفنلندية هلسنكى.

واستدعى الحرس أحد الصحفيين الموجودين فى القاعة لحديث معه، وعندما عاد إلى مكانه بعد عدة دقائق شرح لسائر الصحفيين الحاضرين فى القاعة بأنه كان يريد أن يطرح سؤالا حول الأسلحة النووية. واشتكى من قواعد أمنية تحظر حيازة اللافتات أيا كانت فى القاعة، وأظهر الصحفى لافتة صغيرة الحجم مكتوب عليها "معاهدة حظر الأسلحة النووية".

وامتعض موظفو خدمة الأمن من إظهاره للافتة، ما أدى إلى إخراجه من القاعة بالقوة.

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لافتة معاهده حظر الأسلحة النووية

 

130891-01-02
عناصر الأمن يسحبون رجلا بالقوة خلال المؤتمر الصحفى
 
 
130893-01-02
عناصر الأمن يسحبون رجلا بالقوة

 


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