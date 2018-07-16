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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:25 م
خالد صلاح
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صور.. ضبط 11 سيدة لاستخدامهن الأطفال فى التسول بشوارع السويس

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:50 م
صور.. ضبط 11 سيدة لاستخدامهن الأطفال فى التسول بشوارع السويس السيدات بعد ضبطهن
السويس- سيد نون
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قامت مباحث الأحداث بمديرية أمن السويس، بقيادة النقيب محمد جمعة، بتنفيذ حملة أمنية للقبض على المتهمين بالتسول واستغلال أطفال وتعريض حياتهم للخطر داخل الشوارع بالمحافظة. 
 
وتمكنت الحملة، من ضبط 11 سيدة، يقمن بالتسول داخل شوارع المحافظة، وعثرت مباحث الأحداث، على 14 طفلا، كانت تستخدمهم السيدات فى التسول داخل الشوارع، وتم رعايتهم طبيا، وإحضار أغذية لهم بعد العثور عليهم فى حالة إعياء.
 
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من مباحث الاحداث، بشن حملات أمنية لضبط المتهمين، وحررت محاضر بأقسام شرطة السويس والاربعين، بضبط السيدات والأطفال، واتهمت السيدات باستخدام الأطفال في التسول داخل شوارع المحافظة.
 

 


 


 
 

 


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