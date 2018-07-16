صور.. رئيس جامعة سوهاج يتفقد معامل التنسيق بالحرم القديم

سوهاج محمود مقبول

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بدء تنسيق القبول بالجامعات لطلاب المرحلة الأولى من الناجحين فى الثانوية العامة، وذلك بمعملى مدرجات كلية التجارة بالدور الأرضي، و مركز مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشري، و التى تحتوى على 80 جهاز كمبيوتر.

وخلال الجولة ناشد عزيز القائمين على التنسيق من داخل الجامعة، على ضرورة التيسير على الطلاب مع تلبية احتياجاتهم أثناء مرحلة التنسيق، بداية من دخولهم الحرم الجامعى حتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة رغبات الطالب .

وقد بدأت اليوم المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات لهذا العام وتستمر لمدة خمسه أيام حتى يوم الجمعة 20 يوليو، بحد أدنى 96.1 شعبة علمى علوم، 93.9 % شعبة علمى رياضة و 80% لشعبة أدبي.



رئيس جامعة سوهاج يتفقد معامل التنسيق



رئيس جامعة سوهاج يتفقد معامل التنسيق



رئيس جامعة سوهاج يتفقد معامل التنسيق



رئيس جامعة سوهاج يتفقد معامل التنسيق