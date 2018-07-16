صور..رئيسة كرواتيا حديث العالم.. حضور يخطف الأنظار لكيتاروفيتش بمونديال روسيا

كتب عبد الوهاب الجندى

أصبحت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، حديث الصحف العالمية، ومواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن خطفت الأضواء مجددًا فى مدرجات مباراة نهائى كأس العالم المقام فى روسيا، بين منتخب بلادها ونظيره الفرنسى والذى انتهى بتتويج الأخير بالمونديال لعام 2018.

وشاركت كيتاروفيتش، البالغة من العمر 50 عاما، فى تتويج المنتخب الفرنسى بالذهب، بعد أن قامت بتهنئة أعضاء منتخب كرواتيا، نتيجة للمجهود المبذول خلال المونديال وحصاد المركز الثانى بكأس العالم 2018.

وتعد كوليندا جرابار كيتاروفيتش، المولدة فى أبريل لعام 1968، وتتحدث أكثر من لغة، رابع رئيس لكرواتيا وأول امرأة تتولى الحكم منذ فبراير 2015.

وقد شغلت عدة مناصب منذ انضمامها إلى الاتحاد الديمقراطى الكرواتى (HDZ) فى عام 1993، حيث بدأت كمستشارة لوزارة الخارجية، وبعد دراستها فى واشنطن، عاد كيتاروفيتش إلى بلدها لتنضم إلى البرلمان الكرواتى.

وقبل أن تصبح رئيسة، عملت سفيرا كرواتيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأمينًا عامًا مساعدًا لحلف الناتو قبل أن تنتخب بفوزها على رئيس الدولة الحالى إيفو جوسيبوفيتش.























































































