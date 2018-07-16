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الإثنين، 16 يوليه 2018 01:39 م
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صور.. حملة مكبرة لإزالة حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بالأقصر

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:16 م
صور.. حملة مكبرة لإزالة حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بالأقصر جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
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شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الطود برئاسة العميد أيمن المدني رئيس المركز ، حملة إزالات مكبرة ، أسفرت عن تنفيذ 12 قرار أزاله بمنطقة الفتاتيح شرق بمدينة الطود.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع مركز شرطة البياضيه ونقطة شرطة العديسات بحري بالطود ، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة من الأهالي الذين قاموا بالتعديات والبناء عليها بعد صدور قرارات إزالة لهم ، والحد من المخالفات .

إزالة حالات تعدي علي الأراضي أملاك الدولة
إزالة حالات تعدي علي الأراضي أملاك الدولة

 

جانب من ازالة التعديات علي املاك الدولة بالطود
جانب من ازالة التعديات علي املاك الدولة بالطود

 

رجال مجلس المدينة خلال حملات ازالة تعديات املاك الدولة
رجال مجلس المدينة خلال حملات ازالة تعديات املاك الدولة

 


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