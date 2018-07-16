صور.. حملة مكبرة لإزالة حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الطود برئاسة العميد أيمن المدني رئيس المركز ، حملة إزالات مكبرة ، أسفرت عن تنفيذ 12 قرار أزاله بمنطقة الفتاتيح شرق بمدينة الطود.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع مركز شرطة البياضيه ونقطة شرطة العديسات بحري بالطود ، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة من الأهالي الذين قاموا بالتعديات والبناء عليها بعد صدور قرارات إزالة لهم ، والحد من المخالفات .



إزالة حالات تعدي علي الأراضي أملاك الدولة



جانب من ازالة التعديات علي املاك الدولة بالطود