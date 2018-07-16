صور.. توافد طلاب المرحلة الأولى على مكاتب تنسيق جامعة أسيوط لتسجيل رغباتهم

أسيوط ـ محمود عجمى

توافد طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بأسيوط بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الاثنين، على مكاتب التنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط لسحب أوراق تسجيل الرغبات.

وشهد مكتب التنسيق الرئيسي بكلية الآداب بجامعة أسيوط، إقبالا ملحوظا من طلاب المرحلة الأولي للتنسيق، وذلك لتسجيل رغباتهم في الكليات المختلفة طبقا للتوزيع الجغرافي.

وقال عدد من الطلاب الثانوية العامة بأسيوط لـ"اليوم السابع": إنهم حرصوا علي تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولي للتنسيق واختيار عدد من الكليات ابرزها الطب والعلوم والتربية والألسن والأداب".

وقال الدكتور أحمد جعيص، رئيس جامعة أسيوط، لـ"اليوم السابع": إن الجامعة استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، وتوفير 3 مكاتب للتنسيق بالإضافة لمجموعة كبيرة من الموظفين المؤهلين للإجابة عن استفسارات الطلاب المختلفة والتعامل مع أي طوارئ قد تشهدها الأجهزة أو موقع التنسيق الإلكتروني وتقديم النصح والإرشاد للطلاب وأولياء الأمور.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجمتع وتنمية البيئة، والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، فى بيان له اليوم أن الجامعة قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتيسير على الطلاب، موضحاَ أن المكاتب الثلاثة تتضمن المكتب الرئيسى بكلية الآداب، ويضم نحو 20 جهاز حاسب آلى، والمكتب الثانى بالمدينة الجامعية قطاع (أ) ويضم 25 جهازا، والمكتب الثالث بمعمل الحاسب الآلى بكلية التربية بفرع الجامعة الوادى الجديد ويضم 20 جهازا، وجميعها متصلة بشبكة المعلومات بالجامعة ومزودة بخطوط إنترنت إضافية وأجهزة طابعة للطلاب المتقدمين .

وأشار الدكتور محمد عبداللطيف، إلى أن خطوات التسجيل تتم من خلال استخدام الرقم القومى للطالب، ورقم الجلوس، والرقم السرى المدون على استمارة الثانوية العامة، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت الخاصة به، والتى تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى.