صور .. تنفيذ اختبارات ألعاب القوى لاختيار الموهوبين بالسويس

السويس- سيد نون

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع القومي لاختبارات الموهوبين، في تخصص ألعاب القوى بستاد السويس الرياضى، حيث تم إجراء الاختبار لـ 15 طالبا وطالبة، من خلال اللجنة المشرفة من قبل الاتحاد المصرى لألعاب القوى، وتوجية التربية والرياضية بمديرية التربية والتعليم .

حضر الاختبارات، الكابتن سعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضية بالسويس، و الدكتور عادل العسال رئيس لجنة اختبارات بالسويس، وحسين الصغير عضو اللجنة، و ابو ضيف على رئيس منطقة السويس للاعاب القوى، و منصور حسين عضو مجلس المنطقة، و سعاد عثمان موجه عام بالتربية والتعليم، وماهر حافظ موجه أول تربية رياضية، وحنان السيد موجه عام تربية رياضية .

قال سعيد محمد، إن إجراء الاختبارات للموهوبين في ألعاب القوى بإجمالي 41 مشاركا ممن وقع عليهم الاختيار خلال المرحلة الأولي، مشيراً إلى أن قائمة الألعاب المدرجة بالمشروع تضم (كرة اليد– كرة السلة- ألعاب القوي – المصارعة – الملاكمة – رفع الأثقال – التايكوندو- الجودو – تنس الطاولة )، لضمان التنوع بين مواهب الشباب المختلفة.