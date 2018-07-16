صور.. بدء القمة الأمريكية الروسية بين ترامب وبوتين فى هلسنكى

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

انطلقت القمة الأمريكية الروسية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين منذ قليل بالعاصمة الفنلندية هلسنكى.

وشهدت عاصمة فنلندا "هلسنكى"، إجراءات أمنية مشددة، اليوم الاثنين، قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

وانتشر رجال الأمن والشرطة فى شوارع العاصمة الفنلندية، قرب القصر الرئاسى الفنلندى، وذلك بعد ساعات من انطلاق مظاهرة احتجاجية ضد سياسات ترامب، فى هلسنكى.



الرئيس الروسى ونظيره الأمريكى



بوتين وترامب



ترامب يصافح بوتين



جانب من الاجتماع



جانب من اللقاء



جانب من مصافحة ترامب وبوتين



دونالد ترامب



لقاء بين مؤتمر وبوتين



مصافحة ترامب وبوتين



وصول ترامب وبوتين إلى قاعة القمة



الرئيس الروسى ونظيره الأمريكى



بوتين وترامب



الرئيس الروسى ونظيره الأمريكى



بوتين وترامب