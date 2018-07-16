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الإثنين، 16 يوليه 2018 12:37 م
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صور.. بدء العام الدراسى فى الخان الأحمر شرقى القدس

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:26 ص
صور.. بدء العام الدراسى فى الخان الأحمر شرقى القدس بدء العام الدراسى فى الخان الأحمر
وكالات الأنباء – تصوير أ ف ب
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افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، إطلاق العام الدراسى فى مدرسة الخان الأحمر استثنائياً.

وقد أعلن وزير التربية والتعليم العالى د. صبرى صيدم، عن إضافة صف دراسى جديد للمدرسة ( العاشر) وصف تمهيدي.

وكانت الوزارة قررت بشكل مبكر واستثنائياً إطلاق العام الدراسى فى مدرسة الخان الأحمر اعتباراً من اليوم، وكلفت مديرية التربية فى ضواحى القدس باستكمال التحضيرات لذلك، نظراً لخصوصية الوضع وما يحفل به من معطيات فاقت كل تصوّر من جانب الاحتلال، وانطلاقاً من المعاناة الاستثنائية للتجمع.

ودعا صيدم الكل الفلسطينى إلى مشاركة الطلبة بدء عامهم الدراسى الجديد، لافتاً إلى أن "لهيب حرارة الصيف مهما بلغ لن يكون أشد من لهيب نار الاحتلال الذى يستهدف مستقبل أجيالنا".

أطفال فلسطين
أطفال فلسطين

 

بدء العالم الدراسى فى الخان الأحمر
بدء العالم الدراسى فى الخان الأحمر

 

مدرسة فلسطينة
مدرسة فلسطينة

 

مدرسة فى فلسطين
مدرسة فى فلسطين

 

مؤتمر لوزير لتربية والتعليم
مؤتمر لوزير لتربية والتعليم

 

 


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