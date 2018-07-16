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صور..انتقاما لمقتل مواطن.. قرويون في إندونيسيا يقتلون قرابة 300 تمساح

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:45 ص
صور..انتقاما لمقتل مواطن.. قرويون في إندونيسيا يقتلون قرابة 300 تمساح التماسيح المقتولة
رويترز
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قال مسؤول فى إندونيسيا إن قرويين مسلحين بسكاكين ومطارق وهراوات ذبحوا 292 تمساحا انتقاما من مقتل رجل هاجمه تمساح فى مزرعة لتربية التماسيح. ونشرت وكالة أنتارا للأنباء صورا ظهرت فيها التماسيح ملطخة بالدماء ومكدسة فى كومة كبيرة فى منطقة سورونج فى إقليم بابوا الغربية بشرق البلاد.

وقال رئيس وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية فى بابوا الغربية إن رجلا فى الثامنة والأربعين من عمره دخل مزرعة التماسيح وكان غالبا يجمع العشب لإطعام ماشيته عندما تعرض للهجوم.

وقال باسار مانولانج فى بيان "سمع موظف أحدهم يصرخ طلبا للمساعدة وهرع إليه ورأى التمساح يهاجمه". وأضاف أن القرويين دخلوا المزرعة بعد دفن الرجل يوم السبت وقتلوا كل التماسيح فيها.

وقال إن المزرعة حصلت على تصريح فى 2013 لتربية تماسيح المياه المالحة وتماسيح غينيا الجديدة المحمية من أجل الحفاظ على نوعها وأيضا سمح التصريح للمزرعة بالاستفادة من بعض هذه الحيوانات. وأضاف مانولانج أن أحد الشروط كان عدم إيذاء تلك الزواحف للسكان.

وقال "لمنع تكرار ذلك يتعين على صاحب تصريح المزرعة تأمين المناطق المحيطة" وأشار إلى أن وكالته تتعاون مع تحقيق الشرطة. وأضاف "التماسيح هى مخلوقات الله وتحتاج للحماية أيضا".

تماسيح فى إندونيسيا
تماسيح فى إندونيسيا

قرويون في إندونيسيا يقتلون قرابة 300 تمساح
قرويون في إندونيسيا يقتلون قرابة 300 تمساح

 


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تماسيح

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بابوا الغربية

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