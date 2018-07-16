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الإثنين، 16 يوليه 2018 04:05 ص
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صور.. الشرطة الفرنسية تخلى شارع الشانزليزيه بعد الفوز بكأس العالم

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:02 ص
صور.. الشرطة الفرنسية تخلى شارع الشانزليزيه بعد الفوز بكأس العالم الشرطة الفرنسية تخلى شارع الشانزليزيه
(رويترز) - تصوير أ ف ب
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أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وفرقت حشودا فى شارع الشانزليزيه، بعدما وقعت اشتباكات مع مجموعة صغيرة من الجماهير الجامحة هددت بإفساد الاحتفالات بفوز فرنسا بكأس العالم بعد تغلبها على كرواتيا خلال المباراة النهائية فى بطولة كأس العالم لكرة القدم التى أقيمت فى العاصمة الروسية موسكو.

وتدفق الملايين من الجماهير الفرنسية إلى الشوارع فرحين بعد صفارة النهاية فيما تجمع ألوف فى الشارع الشهير بوسط العاصمة باريس.

لكن مع حلول الظلام، اشتبك عدد صغير من الجماهير مع الشرطة ودمروا متاجر وممتلكات خاصة فى الشارع.

ورمى البعض الحجارة ومقذوفات أخرى على الشرطة التى ردت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية إن مسئولى الأمن اتخذوا قرارا بتفريق الحشود. وأضافت أنه جرى الإبلاغ أيضا عن مشكلة وسط حشد صغير فى مدينة ليون.

وحشدت فرنسا قرابة 110 آلاف من قوات الأمن خلال الاحتفالات بالعيد الوطنى المعروف باسم يوم الباستيل يوم السبت والمباراة النهائية فى بطولة كأس العالم يوم الأحد.

إخلاء الشارع
إخلاء الشارع

 

اشتباكات الشرطة الفرنسية مع الأهالي
اشتباكات الشرطة الفرنسية مع الأهالي

 

الشرطة تتصدى للمحتفلين
الشرطة تتصدى للمحتفلين

 

شارع الشانزليزيه
شارع الشانزليزيه

 


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