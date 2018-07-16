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صور.. اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والقوات المسلحة لتدريب شباب أطباء الأسنان

الإثنين، 16 يوليه 2018 07:12 م
صور.. اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والقوات المسلحة لتدريب شباب أطباء الأسنان اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والقوات المسلحة
الغربية أحمد زيادة
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استقبل الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود عبد السلام شكل ستاذ ورئيس قسم التركيبات الثابتة بكلية طب الأسنان جامعة طنطا اليوم، الاثنين، وفد القوات المسلحة برئاسة اللواء طبيب رأفت حسن رياض كبير أطباء الأسنان بالقوات المسلحة والوفد المرافق له، ووفد ممثلى الجامعات المصرية بهدف توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا من جهة، والقوات المسلحة من جهة أخرى.

تهدف هذه الاتفاقية لإلى تدريب القائمين على تدريب كوادر شباب أطباء الأسنان بالقوات المسلحة وجامعة طنطا وجميع القطاعات الصحية المصرية وفقا لمعايير الجودة اللازمة.

كما تهدف الاتفاقية إلى خلق روح التعاون بين الهيئات القائمة على التدريب والتعليم المستمر وغرس روح الابتكار فى مجالات البحث العلمى الطبى التى تحقق طموحات المجتمع وتضيف الجديد إلى المعرفة بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية فى مجال طب الأسنان المقدمة للمواطن المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية وإعادة مصر إلى مكانتها الأولى أن تكون رائدة فى كافة العلوم وقبلة للباحثين والعلماء.

شهد توقيع الاتفاقية الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود عبد السلام شكل أستاذ ورئيس قسم التركيبات الثابتة بكلية طب الأسنان جامعة طنطا، والدكتور هشام إبراهيم عثمان أستاذ ورئيس قسم التيجان والجذور جامعة الأزهر بنين القاهرة، والدكتورة أميمة صلاح الدين المحلاوى أستاذ التركيبات السنية المثبتة جامعة القاهرة وعميد كلية طب الأسنان جامعة جنوب الوادى، والدكتورة سناء حسين محمد استاذ ورئيس شعبة الاستعاضة السنية المثبتة جامعة الاسكندرية، والدكتورة نادية زكريا فهمى استاذ التركيبات الثابتة جامعة العلوم والآداب الحديثة، والدكتور صلاح عبد الفتاح حجازى أستاذ ورئيس قسم الاستعاضة الصناعية جامعة المنصورة، والدكتور يحيى البغدادى استاذ وعميد كلية طب الأسنان جامعة السادس من أكتوبر، والعميد طبيب أسنان علاء الدين أبو العلا الدسوقى استشارى التركيبات الثابتة بمستشفى الأسنان التخصصى للقوات المسلحة، والدكتور ناصر حسين استاذ مساعد ورئيس قسم التركيبات الثابتة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

 

 
اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والقوات المسلحة (1)

 

اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والقوات المسلحة (2)

 

اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والقوات المسلحة (3)
 

 

اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والقوات المسلحة (4)
 

 


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