صور.. إزالة 9 حالات تعدى على أملاك الدولة بمدينة الزينية شمال الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شن مجلس مدينة الزينية شمال الأقصر، حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات بالتعدى على أملاك الدولة بالبناء والأراضى الزراعية، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازم تجاه المخالفين.

قاد الحملات كل من عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية، وعبد الحارس زيادة نائب رئيس المركز، وبرفقته مسئولي التنظيم، ورئيس قرية الزينية بحرى والزينية قبلى، ومسئولي حماية الأراضى الزراعية بالزينية، ورئيس الوحدة الزراعية بالزينية قبلى، وشارك في الإشراف وتأمين الحملة قوة أمنية بقيادة اللواء أحمد النجار مساعد مدير الأمن، ومأمور مركز شرطة طيبة، والنقيب أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة طيبة، والنقيب يحي جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة.

ومن جانبه صرح عبد النبي يوسف مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 3 حالات بناء بدون تراخيص، و6 حالة أسوار بناء على أراضى زراعية، وتمت مصادرة كمية من الطوب الابيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



إزالة 9 حالات تعدي علي أملاك الدولة بمدينة الزينية شمال الأقصر



جانب من ازالة التعديات علي املاك الدولة بالزينية