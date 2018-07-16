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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:06 م
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صور.. إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ب مركز جهينة بسوهاج

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:47 م
صور.. إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ب مركز جهينة بسوهاج جانب من الإزالة
سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة إزالة بناحية مركز ومدينة جهينة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للحد من ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على أراضى الدولة.

واوضح حازم ابو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، فى بيان أن الوحدة المحلية قامت بحملة ازالة للتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، اسفرت عن إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بناحية مشروع غرب طهطا ، وقرية عنيبس ، وجاءت الحملة بالاشتراك مع رؤساء القرى، وحماية الاراضى بالإدارة الزراعية ، والمتابعة  ، والتفتيش المالى والإدارى ، والإدارة الهندسية بالوحدة ، وتم تأمين الحملة من قوات أمن قطاع الشمال، ومباحث ومركز شرطة جهينة، وجارى اعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات.

وشدد عبد المنعم على جميع الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات، وإزالة اية تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، للحفاظ على أراضى الدولة ، والرقعة الزراعية.

 

 

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ازالات جهينة

 


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