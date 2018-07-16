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الإثنين، 16 يوليه 2018 11:57 ص
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ورفع 30 طن مخلفات قمامة بمنفلوط..

صور.. إحلال وتجديد محولات كهرباء وإنشاء لوحات توزيع بـ 23 مليون جنيه بأسيوط

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:26 ص
صور.. إحلال وتجديد محولات كهرباء وإنشاء لوحات توزيع بـ 23 مليون جنيه بأسيوط إصلاح كشافات
أسيوط محمود عجمى
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أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على وجود خطة عمل لتحسين التيار الكهربى بكافة مراكز ومدن المحافظة وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع لتساهم فى تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة والعمل على استقرار التيار الكهربي.

وقال المحافظ فى بيان إن الدولة جادة فى تنفيذ مشروعات الكهرباء بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى إقامة المزيد المحولات ولوحات التوزيع وإحلال وتجديد البعض منها بما يسهم وينعكس بشكل أفضل على حياة المواطنين.

وأوضح محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطة هندسة كهرباء الغنايم للعام المالى 2017/2018م بإحلال وتجديد وإنشاء لوحات توزيع ورفع طاقة محولات القدرة ونقل وتقسيم مغذيات بنطاق قرى مركز الغنايم للمساهمة فى تحسين التيار الكهربي.

وأشار رئيس مركز الغنايم إلى أنه تم الانتهاء من حلقة الربوة والنصيرات خروج لوحة الربوة بتكلفة 81 ألف جنيه ونقل مغذى العزايزة إلى لوحة الربوة بتكلفة تصل إلى 752 ألف جنيه فضلاً عن نقل أحمال كوم أسفحت وجناين مدينة الغنايم وأولاد محمد إلى لوحة الربوة بتكلفة 845 ألف جنيه وتقسيم مغذى المشايعة إلى مغذيين قبلى وبحرى ونقل لوحة المشايعة قبلى إلى لوحة الربوة بتكلفة 931 ألف جنيه بالإضافة إلى الانتهاء من خطة إحلال وتجديد مدينة الغنايم بتكلفة 344 ألف جنيه وذلك فى الربع الأول من الخطة، كما تم الانتهاء من قرى الغنايم فى الربع الثانى من الخطة بتكلفة 411 ألف جنيه وإنشاء لوحة توزيع الربوة بتكلفة 7 مليون و255 ألف جنيه وإنشاء أربعة دوائر دخول الربوة بتكلفة 13 مليون و512 ألف جنيه بإجمالى مبالغ تم انفاقها لتنفيذ الخطة بلغت 23 مليون و132 ألف جنيه.

على جانب آخر، أكد محافظ أسيوط، على ضرورة القيام بأعمال الصيانة الدورية للبنية التحتية بكافة المراكز والمدن وخاصة أعمال صيانة الكشافات على الطرق السريعة حفاظًا على أرواح المواطنين من التعرض لمخاطر الحوادث فضلًا عن رفع أى مخلفات على الطرق تعوق حركة السيارات على هذه الطرق.

وقال حسنى درويش القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة منفلوط انه تم صيانة حوالى 900 كشاف على مداخل مركز منفلوط وعلى الطريق السريع مشيرًا إلى القيام بأعمال الصيانة الدورية لكافة الكشافات والجلوبات بجميع أنحاء المركز وذلك بإستخدام السلم الكهربائى للوحدة المحلية.

وأضاف درويش إنه تم رفع حوالى 30 طن مخلفات قمامة وتراكمات أتربة من على طريق العتامنة بنى شعران ضمن أعمال تمهيد وتسوية الطرق بالمركز وذلك بإستخدام لوادر وقلابات الوحدة المحلية للعتامنة.

 

 

صيانة كشافات (1)
صيانة كشافات 

 

صيانة كشافات (2)
صيانة كشافات 

 

حملات نظافة (2)
حملات نظافة 

 

حملات نظافة (1)
حملات نظافة 

 


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