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صحيفة "زمان" المعارضة: قنصل قطر فى إسطنبول تواصل مع داعية تركى مزيف

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:17 م
صحيفة "زمان" المعارضة: قنصل قطر فى إسطنبول تواصل مع داعية تركى مزيف عدنان أوكتار
كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، النقاب عن وجود علاقات بين قطر وعدنان أوكتار المعتقل بسبب عدد من التهم الموجهة إليه أبرزها النصب باسم الدين والابتزاز والدعارة والاعتداء الجنسى على الأطفال.

 

وأضافت الصحيفة أنه فى أعقاب القبض عليه تقدمت قطر عبر قنصليتها فى إسطنبول بشكوى للسلطات التركية تتهمه بالنصب والاحتيال، فى حين كان "الكاس تشاكماك" و"أوغور أورمان" المعروفان بأنهما من رجال عدنان أوكتار قد حضرا حفلا نظمته القنصلية القطرية فى تركيا، والتقيا بمسئولين بالقنصلية القطرية فى إسطنبول من بينهم القنصل القطرى خالد بن حمد.

 

وبحسب مصادر أمنية لصحيفة "زمان" فقد وصل عدد الشكاوى ضد الداعية التركى المزيف عدنان أوكتار بتهمة الاستغلال الجنسى للأطفال إلى 17 شكوى، كما تبين أن هناك مشتكين من جنسيات 6 دول مختلفة، من جنسيات أذربيجانية وهولندية وقطرية وألمانية وكازاخستانية ونمساوية.

 

وكانت تركيا قد شهدت الأسبوع الماضى اعتقال عدنان أوكتار وأكثر من 100 شخص ضمن عملية أمنية موسعة فى 5 مدن تركية.

 

وتوجه السلطات التركية لعدنان اوكتار تهم الاعتداء الجنسى على الأطفال القصر، وتأسيس تنظيم إجرامى منظم، والتجسس، وغسيل الأموال، ومخالفة قانون مكافحة الإرهاب، والتهديد والابتزاز.

 

يشار إلى أن أوكتار معروف بفتاويه المثيرة للجدل وظهوره الإعلامى بصحبة عدد من العاريات المتراقصات، ومن أبرز فتاواه أن المرأة المحجبة لها حق ارتداء المايو البكينى.


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تركيا

قطر

الدوحة

اسطنبول

عدنان أوكتار




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