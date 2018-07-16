"صحة شمال سيناء": حملة تطعيمات إجبارية ضد مرض شلل الأطفال

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشئون الصحية فى شمال سيناء، اليوم عقدها اجتماعا تحضيريا قبل إطلاق حملة التطعيمات الإجبارية فى 22 يوليو الحالى.

وقال الدكتور عربي محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فى بيان، إن حماية الأطفال ووقايتهم بالتطعيمات الروتينية الإجبارية واجب وطنى لا يقل أهمية عن حفظ الأرض.

وأوضح الدكتور حمدى عبد الله، مدير إدارة الأمراض المعدية بمديرية الصحة، أثناء الاجتماع بحضور العاملين بالقطاع الصحى، أن فعاليات التطعيم بطعم "سولك" وإدراجه بجدول التطعيمات الإجبارية بناءا على تعليمات وزارة الصحة وخطة منظمة الصحة العالمية لاحتواء فيروس شلل الأطفال البرى الشرس نهائيا والتخلص منه .

وأشار محسن صبحى، مراقب عام التطعيمات بمديرية الصحة، إلى أن طعم "سولك" يتكون من فيروس شلل الاطفال النمط ١&٢&٣ ويحضر من فيروس شلل الاطفال الميت ويحفظ فى درجة حرارة من ٢-٨ فى الرف الثانى بثلاجة التطعيمات.

وقال ياسر فاروق، مراقب عام الأوبئة بإدارة العريش الصحية، إن طعم" سولك" يعطى بالحقن جرعة واحدة فى الشهر الرابع من العمر وسيبدأ اعتبارا من ٢٠١٨/٧/٢٢ بجميع المراكز الحضرية ووحدات الرعاية الصحية الأساسية.