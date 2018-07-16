شاهد فى دقيقة.. قصة خلية إرهابية خططت لتخريب البلاد بذكرى فض رابعة

إعداد ــ محمد محسوب

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إحباط مخطط إرهابى لاستهداف مؤسسات الدولة، وتنفيذ أعمال تخريبية فى سيناء.

وتوافرت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مفادها تردد أفراد خلية إرهابية على منزل مهجور فى حى السمران بمدينة العريش، للتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة.

ويقدم "اليوم السابع" عرضا لأهم مراحل القضية:

1ـــــ المخطط الإرهابى استهدف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية فى سيناء

2ـ عناصر الخلية دأبت على التواصل مع قيادات إرهابية هاربة فى الخارج لدعمهم بالمال لشراء السلاح والمتفجرات

3ـ الخلية خططت لارتكاب الأعمال التخريبية تزامنًا مع ذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة

4ـ أفراد الخلية اتخذوا منزلًا مهجورًا فى حى السمران بمدينة العريش وكرا لهم

5ـ قوات الأمن استهدفت مكان وجود الإرهابيين الذين استشعروا اقتراب الشرطة منهم ففتحوا الرصاص عليهم

6ـ المواجهات المسلحة أسفرت عن مقتل 11 عنصرًا تكفيريًا

7ـ ضبط بحوزة الإرهابيين على 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين تم تفكيكهما