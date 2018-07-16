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الإثنين، 16 يوليه 2018 04:05 م
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شاهد الصور الرسمية لاحتفال ويليام وكيت بتعميد الأمير لويس حفيد ملكة بريطانيا

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:05 م
شاهد الصور الرسمية لاحتفال ويليام وكيت بتعميد الأمير لويس حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام
كتبت ريم عبد الحميد
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بعد أسبوع من احتفال الأمير ويليام حفيد ملكة بريطانيا، وابن ولى العهد الأمير تشارلز، بتعميد أصغر أبنائه الأمير لويس، نشرت الصورة الرسمية لحفل التعميد والتى جمعت أفراد من عائلتى والده ووالدته.

 

 

ونشر ويليام وكيت، دوق ودوقة كامبريدج، أربع صور رسمية مساء أمس الأحد، وظهر فى الصورة الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، والأمير هارى، شقيق ويليام، مع زوجته ميجان ماركل، مع الأمير جورج والأميرة تشارلوت نجلى كيت ميدلتون وويليام، إلى جانب عائلة كيت.

 

وكانت ملكة بريطانيان الملكة إليزابيث الثانية، قد غابت عن الحفل الذى أقيم يوم الاثنين الماضى لتعميد لويس، الخامس فى ترتيب ولاية العرش، المولود فى 23 أبريل فى كنيسة ذا شابل رويال بقصر سانت جيمس وسط لندن.  


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الامير لويس

تعميد الامير لويس

الملكة اليزابيث

كيت ميدلتون

الامير ويليام




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