س و ج.. لطلاب الثانوية الأزهرية.. كل ما تريد معرفته عن تقديم التظلمات

أعلن الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بدء استقبال التظلمات لطلبة الشهادة الثانوية الأزهرية غدا الثلاثاء، ولمدة شهر، حيث كشف أنه تقرر أن تكون التظلمات فى الإدارات التعليمية تيسيرا على الطلاب حيث كان فى السابق لا يتاح التظلمات سوى بالقاهرة فقط مما كان يصعب على طلاب المحافظات البعيدة التقدم للتظلمات.

س: أين يمكن التقدم بطلب التظلم؟

ج:لأول مرة فى تاريخ الأزهر يتاح للطلاب التقدم بالتظلم بالإدارة التعليمية التابع لها تيسيرا عليهم بعد أن كان يتكبد عناء السفر للقاهرة

س: كيف سيتم التعرف على ورقة الإجابة؟

ج: بعد تحديد الطالب لعدد المواد التى يرغب فى التظلم بها ترسل الإدارة للقاهرة ويتم إرسال ورقة الإجابة على جهاز الكمبيوتر ليتعرف عليها الطالب

س: وبعد التعرف على الورقة ما الخطوة التالية؟

ج: يتم إعادة تصحيح الورقة فى غضون 15 يوما ويتم إخطار الطالب بالنتيجة أو يمكنه متابعتها على موقع بوابة الأزهر الشريف.

س: متى يبدأ توقيت الاطلاع على أوراق الإجابة للطالب ؟

ج: تبدأ مواعيد الإطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بالطالب فى السابعة صباحًا وتنتهى فى تمام الثانية بعد الظهر.

س: من له الحق فى الإطلاع على ورقة الإجابة ؟

ج: يحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبًا بإيصال سداد الرسوم غير أن الاطلاع على ورقة الإجابة لا يكون إلا للطالب بمفرده، مُصطحِبًا معه بطاقة الرقم القومى أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول أثناء الاطلاع.

س: كم يبلغ قيمة رسوم التظلم على المادة؟

ج: 100 جنيه للمادة الواحدة

س: كم عدد المرات التى يمكن للطالب الطعن فيها على المادة الواحدة ؟

ج: يحق للطالب الطعن مرة واحدة فى أى مادة، ولن يُسمح له بالطعن مرة ثانية فى المادة نفسها ويتم الاطلاع على كراسة الإجابة ويُوَقِّع الطالب على التقرير المُرفَق بأنه تَعَرّف بنفسه على كراسة إجابته

س: ماذا لو ثبت أحقية الطالب فى درجات؟

ج: فى حالة زيادة درجات الطالب فى مادة من المواد التى طَعن فيها يتقديم بطلبِ استردادِ رسومِ الطعن.

س: ما الحالات التى لا يجوز الطعن فيها؟

ج: الحاصل على الدرجة النهائية فى المادة المطعون فيها، المواد الناجح فيها من الأعوام السابق، الطالب الملغى امتحانه بقرار فى مادة أو فى جميع المواد، طلاب الدور الثانى فى المادة الحاصل فيها على الحد الأدنى، الطالب الناجح من الدور الأول ليس له حق الطعن فى الدور الثانى، الطالب الذى له دورٌ ثانٍ وتَقَدّم بطعنٍ فى إحدى المواد الناجح فيها من الدور الأول ليس له الحق فى الطعن إلا فى مواد الدور الثانى فقط، الطالب الراسب الذى أَدّى الامتحان فى مواد الرسوب فقط لا يحق له الطعن إلا فى المواد التى أدّى فيها الامتحان هذا العام فقط

س: ما الجديد فى منظومة الطعون هذا العام؟

ج: الجديد أن الطالب يستطيع الطعن على الشفوى بمادتى القرآن الكريم والحديث حيث طبق لأول مرة نظام الشفوى المسجل صوت وصورة.