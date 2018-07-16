سيرفيس القليوبية: معظم العاملين بالكارتة لديهم خلفية جنائية

كتب محمد محسوب

قال محمد الهادى مدير عام مشروع مواقف سيرفيس القليوبية، قائلا إن المحافظة يوجد بها 204 مواقف فى كافة مدن المحافظة تقل الركاب إلى عدد كبير من محافظات الجمهورية، موضحا أن تعريفة النقل بالمحافظة تعد من أقل التعريفات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم رفعها من 15%- 20% فقط بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه حينما تولى المسئولية قام بإجراء بحث جنائى عن العاملين بالكارتة فوجد أن معظمهم لديه خلفية جنائية ومسجل خطر، موضحا أنهم أصبحوا واقعا وجزءا من المنظومة، لأنه من الصعب استبعاد موظف أو فصله من العمل.

وأشار، إلى أنه حاول تطوير المنظومة فراد إيراد "الكارتة" بمعدل مليون و200 ألف جنيه فى الشهر، أى وصل إلى 3مليون و500 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مباحث المرور ومباحث الأموال العامة تتابعان سير عمل أفراد الكارتة الرسميين.