سناتوران جمهوريان: تصريحات ترامب خلال لقائه بوتين " عار"

أ ف ب

ندد سناتوران جمهوريان فى مجلس الشيوخ الأمريكى بشدة الإثنين بتصريحات دونالد ترامب بعد لقائه فلاديمير بوتين فى هلسنكى، واعتبروا أنه لم يدافع عن المصالح الأمريكية.

وقال السناتور الجمهورى ليندسى جراهام على تويتر بعد المؤتمر الصحفى المشترك بين ترامب وبوتين فى هلسنكى "فوت الرئيس ترامب فرصة ليحمل روسيا بوضوح مسؤولية تدخلها فى انتخابات 2016 وتوجيه تحذير حازم بشأن الانتخابات المقبلة".

وأضاف "سترى روسيا فى رد ترامب علامة ضعف".

كما قال جيف فلايك وهو سناتور جمهورى آخر معروف بانتقاداته المتكررة لترامب أن تصريحات الآخير "عار"، وكتب فى تغريدة "لم اكن اتصور ابدا ان يأتى يوم وارى فيه رئيسنا الأمريكى يقف الى جانب الرئيس الروسى، ويحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن الاعتداء الروسي".

كما دان عدد من النواب الديموقراطيين مواقف الرئيس الاميركي.

وقالت زعيمة المعارضة الديموقراطية فى مجلس النواب نانسى بيلوسى "كانت لدونالد ترامب فرصة لمواجهة بوتين. اليوم بعد اقل من 72 ساعة على توجيه وزارة العدل التهمة الى 12 مسؤولا روسيا جديدا بالتدخل فى انتخابات عام 2016، يحمل ... البلدين المسؤولية".

وقال النائب الديموقراطى جيمى غوميز "يستمر ترامب فى بيع الولايات المتحدة لبوتين وروسيا، عدم الدفاع عن الولايات المتحدة اقرب الى الخيانة".

وهاجم ترامب الى جانب بوتين تحقيق المدعى الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسى المفترض فى الانتخابات الرئاسية التى حملته الى البيت الابيض، وبدا انه يساوى بين اتهامات الاستخبارات الأمريكية بهذا الصدد ونفى بوتين.

ورأى جون برنان المدير السابق لسى آى ايه بين عامى 2013 و2017 ان "اداء" ترامب فى هلسنكى "ليس اقل من عمل خيانة". وغرد "لم تكن تصريحات ترامب حمقاء فحسب، بل بدا العوبة بايدى بوتين" وتساءل "اين انتم ايها الوطنيون الجمهوريون؟".