video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط جزار وربة منزل أثناء سرقة شقة مدرسة والاعتداء عليها بالدرب الأحمر

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:35 م
سقوط جزار وربة منزل أثناء سرقة شقة مدرسة والاعتداء عليها بالدرب الأحمر المتهمان بسرقه مسكن فى الدرب الأحمر
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
إضافة تعليق

ألقت مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، القبض على جزار وربة منزل لقيامهما بسرقة مسكن بالإكراه والتعدى على صاحبته المدرسة، وإحداث إصابتها، وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

 

وتلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من الأهالى يفيد بضبط لص فى العقار بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع منى.س.م. 61 سنة مدرسة بالمعاش مصابة بخدوش وكدمات بالظهر، تم إسعافها بمستشفى أحمد ماهر، والتى قررت بأنه حال تواجدها بالشقة سكنها قامت سيدة " ترتدى زى النقاب " بالطرق على باب الشقة وطلبت منها دخول دورة المياه فسمحت لها بالدخول، إلا أنها ارتابت فى أمرها وحال قيامها بفتح باب الشقة لاستدعاء الجيران فوجئت بشخص يرتدى " ماسك " على وجهه قام بدفعها داخل الشقة وتعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها واستولى منها على سلسلة فضية وهددها بسلاح أبيض " سكين " عثر عليه بمطبخ الشقة بقصد سرقتها بالإكراه إلا أنها استغاثت بالجيران وتمكنوا من ضبطه بينما لاذت السيدة بالفرار.

 

ومن خلال الفحص تبين أن المتهم المضبوط محمد.ع.ع. 35 سنة جزار سابق طرف زوج المجنى عليها والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 1025 لسنة 2009م الخليفة " سلاح بدون ترخيص " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 8878 لسنة 2012م منشأة ناصر " ضرب " والمقضى فيها بالحبس 3 شهور وضبط بحوزته سلاح ابيض " سكين "المستخدم فى ارتكاب الواقعة، قفاز، ماسك صوف، لاصق طبى، وسلسلة فضية خاصة بالمجنى عليها.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نوال.ر.م. 36 سنة ربة منزل وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بمحل الجزارة ملك زوج المجنى عليها وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية داخل مسكنه خطط لارتكاب الواقعة وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمة فى تنفيذ مخططه وتسهيل دخوله شقة المجنى عليها.

 

كما تم بإرشاده ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها بأقوال المتهم الأول أيدتها، وبعرضهما على المجنى عليها تعرفت عليهما واتهمتهما بإحداث إصابتها وسرقتها بالإكراه، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط عامل محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه بالمحلة

المشدد 10 سنوات لـ 6 متهمين بخطف وسرقة بالإكراه لآخرين فى الهرم

الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية و17 متهما بممارسة البلطجة والسرقة بالإكراه

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

سرقة

سرقه مسكن

سرقه بالاكراه




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة