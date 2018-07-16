video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية بحوزته كيلو هيروين

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:02 م
سقوط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية بحوزته كيلو هيروين المتهم المقبوض عليه
كتبت : دينا الحسيني
إضافة تعليق

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كيلوجرام لمخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة الخانكة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قد أكدت قيام العنصر الإجرامى عيد.ع.ع عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة سبق اتهامه فى 3 قضايا، مخدرات، سرقة متنوعه وبلطجة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضايا.. بالتردد على محل إقامته بدائرة مركز شرطة الخانكة.

عقب تقنين الإجراءات بمعرفة اللواء محمد الألفى مدير المباحث وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالى 1 كيلوجرام، سلاح أبيض "مطواة"، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف أمام العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الاجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ووجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على شخص أدعى قدرته على تسفير الشباب للخارج مقابل أموال فى قنا

القبض على صاحب محل هواتف يتاجر فى العملة بالدقهلية

تاجر مخدرات

هيروين

امن القليوبيه

مركز الخانكه

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

الحوادث اليوم




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة