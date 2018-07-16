سقوط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية بحوزته كيلو هيروين

كتبت : دينا الحسيني

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كيلوجرام لمخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة الخانكة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قد أكدت قيام العنصر الإجرامى عيد.ع.ع عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة سبق اتهامه فى 3 قضايا، مخدرات، سرقة متنوعه وبلطجة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضايا.. بالتردد على محل إقامته بدائرة مركز شرطة الخانكة.

عقب تقنين الإجراءات بمعرفة اللواء محمد الألفى مدير المباحث وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالى 1 كيلوجرام، سلاح أبيض "مطواة"، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف أمام العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الاجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ووجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.