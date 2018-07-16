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خلال حملة مكبرة على الأسواق..

رئيس مدينة أسوان: إزالة 218 حالة إشغال فورى وإعدام 24 كيلو لحوم فاسدة

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:31 ص
رئيس مدينة أسوان: إزالة 218 حالة إشغال فورى وإعدام 24 كيلو لحوم فاسدة إزالة 218 حالة اشغال فوري
أسوان ندى سليم
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، تحت توجيهات اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمشاركة شرطة المرافق والعاملين بالمحليات بإشراف محمود عليان رئيس الوحدة المحلية، حيث استهدفت الحملة سوق الشواربى والسوق السياحى والشوارع الجانبية، حيث لإزالة 218 حالة إشغال فورى، مع ضبط 174 قطعة مستخدمة فى الإشغالات من الباعة الجائلين، كما تم تحرير 9 محاضر إشغال طريق و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

 

ومن جانبه أوضح محمود عليان، رئيس مركز ومدينة أسوان، بأنه تم تنظيم حملة أخرى موازية بنفس الأسواق، شملت التفتيش على المحلات التجارية السوبر ماركت والمطاعم ومحلات الجزارة، بجانب المخابز ومحلات الحلويات والعصائر وأيضاً المقاهى، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية والإستهلاكية بها والإطمئنان على صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم الإضرار بصحة المواطنين، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة بيئية و23 مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص و14 مخالفة لاشتراطات الأمن الصناعى و7 مخالفات لعدم وجود قائمة أسعار و7 أخرى لعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة عن غلق محل لعدم توافر الاشتراطات الصحية، فضلاً عن إعدام 24 كجم من اللحوم و36 كجم من الدواجن بعد انتهاء الصلاحية لهذه الكميات. 

 

وأشار رئيس مدينة أسوان، إلى أن الحملة التى ضمت الحملة مسئولين من المحليات والبيئة والتموين والطب البيطرى والصحة والأمن الصناعى، جاءت ضمن خطة المحافظة خلال فترة الصيف للحفاظ على سلامة وصحة المواطن الأسوانى من خلال تشديد الرقابة البيئية والصحية داخل الأسواق المحلية، ومتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية.

 

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