video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس لبنان: سنعمل على معالجة الملاحظات الأوروبية حول الانتخابات النيابية

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:58 م
رئيس لبنان: سنعمل على معالجة الملاحظات الأوروبية حول الانتخابات النيابية الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون عن ارتياحه للتقييم الإيجابى الذى أوردته بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات النيابية الأخيرة، مؤكدا أن العملية الانتخابية جرت بطريقة سلمية وحضارية وبأجواء ديمقراطية وشفافة، وأن لبنان سيعمل على معالجة الملاحظات الواردة بالتقرير، والسعى لتعزيز حضور المرأة فى الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال تسلم عون للنسخة الرسمية الأولى من التقرير النهائى عن مراقبة الانتخابات قبل ظهر اليوم الإثنين من رئيسة البعثة العضو فى البرلمان الأوروبى إيلينا فالنتشيانو، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبى فى لبنان كريستينا لاسن وأعضاء البعثة الذين كانوا تابعوا سير الانتخابات النيابية فى لبنان وعدد من الدول فى الخارج.

وقال عون أن التوصيات الواردة بالتقرير سوف يتم متابعتها بعناية بالتعاون مع الحكومة الجديدة التى ستشكل قريبا، مؤكدا تقديره للجهد الذى بذلته بعثة الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى العديد من الجوانب الإيجابية التى طرأت على القانون الانتخابى للمرة الأولى فى تاريخ لبنان مثل الانتخاب عبر القوائم النسبية واقتراع المغتربين فى الخارج واللوائح المطبوعة سلفا.

وأضاف أن الانتخابات النيابية الأخيرة تحمل "طابعا تاريخيا" نظرا لحصولها بعد تأخير 9 سنوات، ولما حملته من إصلاحات نتج عنها تمثيل أفضل للشرائح اللبنانية، مؤكدا أنه سيعمل على تطوير أداء المؤسسات الرسمية اللبنانية لكى تعمل بانتظام وفعالية، واستكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية "آملين تشكيل الحكومة سريعا".

من جانبها، عرضت رئيسة البعثة العضو فى البرلمان الأوروبى لأهم ما تضمنه التقرير من ملاحظات تكونت لدى مراقبى البعثة، مع المقترحات المناسبة المستخلصة من سير العملية الانتخابية.

وأكدت فالنتشيانو أن التقييم الذى خرجت به البعثة لسير الانتخابات النيابية فى لبنان "إيجابى جدا"، معربة عن أملها فى أن "تستكمل الحياة السياسية بتشكيل حكومة جديدة ستكون منبثقة من المجلس النيابى المنتخب".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى جاهز للتعاون مع الحكومة الجديدة المرتقبة، من أجل استكمال العملية الديمقراطية فى لبنان.

يذكر أن الانتخابات النيابية التى جرت فى شهر مايو الماضى شارك فى مراقبتها 132 مراقبا من بعثة مراقبة الانتخابات النيابية فى لبنان، حيث تابعوا 527 مركز اقتراع، إلى جانب 40 عضوا من سفارات دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، كما توزع 13 فريقا على 12 مدينة فى 10 دول أوروبية لمراقبة اقتراع اللبنانيين المغتربين فى الخارج.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس اللبنانى: لن ندخر جهدا فى سبيل استعادة أرضنا المحتلة

الرئيس اللبنانى: الوضع الاقتصادى صعب ولكنه ليس على عتبة الانهيار

لبنان

الانتخابات البرلمانيه اللبنانيه

الرئيس اللبنانى

الاتحاد الاوروبى




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة