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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:58 م
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رئيس جامعة كفر الشيخ: فتح باب تحويلات تقليل الإغتراب عقب إعلان نتيجة التنسيق

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:55 م
رئيس جامعة كفر الشيخ: فتح باب تحويلات تقليل الإغتراب عقب إعلان نتيجة التنسيق الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الإغتراب عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى والثانية للتنسيق وتعلن النتيجة فى حدود النسبة المقررة وهى 10% وسوف يبدأ فتح باب التحويلات بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة .

وأضاف القمرى، فى بيان له، أن المعهد الفنى للتمريض تم إضافته هذا العام للتنسيق، وذلك بناءاً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات ببدء الدراسه بالمعهد على أن يكون الطالب حاصل على الثانويه العامة بعد اجتياز إختبارات القبول للإلتحاق بالمعهد.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه قد إنطلقت المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من اليوم الإثنين ولمدة أسبوع، بحد أدنى 394 " 96.6%" علمى علوم 385 "93.9%" علمى رياضه 328 (80%) أدبى على 3 مراحل عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق  www.tansik.egypt.gov.eg، بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى، واختيار الرغبات وطبعها، ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال نفس الموقع، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها الطالب .

وأكد "القمرى" أنه تم تشكيل لجنه لإستقبال الطلاب وتجهيز معامل الحاسب الآلى بكلية التربية النوعية لتسجيل رغبات الطلاب مجاناً، وطبقا للتوزيع الجغرافى، علماً بان معامل الحاسب الآلى تبدأ عملها فى التسجيل يومياً من الساعه التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

 


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