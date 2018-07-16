video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد معامل التنسيق أثناء تسجيل رغبات الطلاب

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:39 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد معامل التنسيق أثناء تسجيل رغبات الطلاب جانب من تفقد معامل التنسيق
قنا - هند المغربى
إضافة تعليق
تفقد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، معامل التنسيق أثناء تسجيل طلاب الثانوية العامة رغبات الالتحاق بالكليات، حيث بدأت اليوم أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 394 درجة بنسبة 96.1 % للشعبة العلمية «علوم »، و 385 درجة بنسبة 93.3% للشعبة العلمية «رياضة "، و328 للشعبة الأدبية بنسبة 80%، وذلك بمعامل مكتب التنسيق بمقر الجامعة بقنا وفروعها بالأقصروالغردقة.
 
وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت 4 معامل بقاعة المؤتمرات، وقاعة التطوير بمقر الجامعة بقنا، تضم 80 جهاز حاسب آلى، وعدد 2 معمل بفرع الجامعة بالأقصر، كل معمل تم تزويده بعدد 15 جهازا، وتم تخصيص معمل بكلية التربية بالغردقة يضم 15 جهاز حاسب آلى.
 
وأوضح الدكتور محمد عمران مدير مركز المعلومات بالجامعة، أن معامل التنسيق تم تزويدها بعدد كاف من الطابعات لطباعة رغبات الطلاب، حتى يتسنى لهم مراجعتها، وأن المعامل يتواجد بها مهندسي مركز المعلومات لمساعدة الطلاب لتسجيل رغباتهم بطريقة سليمة والرد على استفساراتهم.
 
37182530_2150057658341034_5474706666597384192_n
 
37188940_2150056568341143_1606244131489710080_n
 
37231679_2150057521674381_3257257455884697600_n(1)
 
37245637_2150058078340992_6554731997686661120_n
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعه جنوب الوادى تخصص 7 معامل لتنسيق الثانوية العامة

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة جنوب الوادى




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة