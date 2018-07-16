رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد معامل التنسيق أثناء تسجيل رغبات الطلاب

قنا - هند المغربى

تفقد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، معامل التنسيق أثناء تسجيل طلاب الثانوية العامة رغبات الالتحاق بالكليات، حيث بدأت اليوم أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 394 درجة بنسبة 96.1 % للشعبة العلمية «علوم »، و 385 درجة بنسبة 93.3% للشعبة العلمية «رياضة "، و328 للشعبة الأدبية بنسبة 80%، وذلك بمعامل مكتب التنسيق بمقر الجامعة بقنا وفروعها بالأقصروالغردقة.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت 4 معامل بقاعة المؤتمرات، وقاعة التطوير بمقر الجامعة بقنا، تضم 80 جهاز حاسب آلى، وعدد 2 معمل بفرع الجامعة بالأقصر، كل معمل تم تزويده بعدد 15 جهازا، وتم تخصيص معمل بكلية التربية بالغردقة يضم 15 جهاز حاسب آلى.

وأوضح الدكتور محمد عمران مدير مركز المعلومات بالجامعة، أن معامل التنسيق تم تزويدها بعدد كاف من الطابعات لطباعة رغبات الطلاب، حتى يتسنى لهم مراجعتها، وأن المعامل يتواجد بها مهندسي مركز المعلومات لمساعدة الطلاب لتسجيل رغباتهم بطريقة سليمة والرد على استفساراتهم.