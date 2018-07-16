رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الآداب.. والطالبات يحصدن المراكز الأولى

المنوفية - محمود شاكر

اعتمد الدكتور معوض الخولى نتيجة كلية الآداب بأقسامها المختلفة لامتحانات نهاية العام الدراسى.

وأعلن الدكتور أسامة مدنى عميد الكلية أن الأوائل على الكلية هم غادة كمال محمد "شعبة علاقات عامة"، فاطمة صبرى صبحى "لغة ألمانية" بتقدير امتياز، وبتقدير جيدا جدا: باسمة السيد حامد، سلمى حسن الرفاعى، عبير علوى الوكيل "لغة عربية"، شيماء عطية السيد "مساحة وخرائط"، عبد الفتاح عبد الهادى "لغة عبرية"، دينا مجدى عز الدين "لغة إنجليزية"، أمنية شفيق عبد الهادى "الاجتماع"، منى سالم محمد "علم النفس".