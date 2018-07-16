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رئيس الوزراء لأعضاء مكتب الحكومة الفنى: نعمل كفريق عمل واحد.. وأكره الروتين

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:55 ص
رئيس الوزراء لأعضاء مكتب الحكومة الفنى: نعمل كفريق عمل واحد.. وأكره الروتين الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع أعضاء المكتب الفنى والمتابعة، والاتصال السياسى بمجلس الوزراء، فى إطار اهتمامه بمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الحكومة الذى تم تقديمه للبرلمان، وتذليل أى عقبات خلال التنفيذ.

خلال الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: دوركم مهم فى متابعة تنفيذ برنامج الحكومة بكل الوزارة، وكذا التكليفات الرئاسية، والتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، مضيفاً: نحن نعمل كفريق عمل واحد، مهمتنا وهدفنا خدمة الوطن.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: أكره الأسلوب الروتينى والبيروقراطى فى العمل، والمهم هو الإنجاز، وأتواصل مع جميع من يعمل معي بغض النظر عن منصبه، فهذا أسرع، ويختصر المسافات.

وأشاد مدبولي بمجموعة الشباب الذين التقاهم، وتنوع تخصصاتهم، قائلاً: سنستغل طاقاتكم، وقدرتكم كشباب، وسنفتح لكم كل الأبواب، خاصة أن هناك مجموعة منكم من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وفي الوقت نفسه سيتم الاستعانة فى بعض الملفات بعدد من الخبراء المهمين، خاصة الملفات الإقتصادية.

 

 

 
 
 
 

 


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