رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز الحوار بين الحضارات خلال لقائه مديرة اليونسكو

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أكد الرئيس الصينى "شى جين بينج" أهمية تعزيز الحوار بين الحضارات وتعزيز جهود التنمية، مشددا على أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) يمكن أن تلعب دورا مهما فى بناء مجتمع له مستقبل مشترك للإنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصينى اليوم الاثنين فى بكين مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) "أودرى أزولاي".

وقال بينج –خلال اللقاء- "فى الحقبة الجديدة، تتمسك الصين بتحسين وتطوير المشاريع الثقافية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية، وتؤيد أيضا مفهوم عالم يسوده الوئام والتعايش المتناغم، وتدعو إلى الاحترام المتبادل".

وأضاف بينج أن الصين ترغب فى تقديم المزيد من الإسهامات لتعزيز الحوار بين الحضارات والتنمية البشرية والتقدم، مشيرا إلى أن اليونسكو باعتبارها أكبر منظمة للتعاون الفكرى فى العالم يمكن أن تلعب دورا مهما فى بناء مجتمع له مستقبل مشترك للإنسانية.