رئيس الحكومة الايطالية: البرتغال واسبانيا تعهدتا باستضافة 50 مهاجرا

روما (أ ف ب)

أكد رئيس الحكومة الايطالية جوزيبى كونتى، مساء الاحد، أن كلا من اسبانيا والبرتغال ستستضيفان 50 مهاجرا من ال 450 مهاجرا الموجودين فى المياه الايطالية، وذلك على غرار فرنسا ومالطا والمانيا.

وكتب فى تغريدة "اسبانيا والبرتغال ستتكفلان بخمسين مهاجرا لكل منهما كما سبق ان فعلت فرنسا والمانيا ومالطا".وكانت المانيا اعلنت فى وقت سابق الاحد انها قبلت بطلب من ايطاليا، التكفل بخمسين مهاجرا.

وعلق كونتى على اعلان برلين بالقول "هذا هو التضامن والحس بالمسؤولية اللذان طالبنا بهما اوروبا على الدوام، وباتتا تتحولان اليوم الى واقع بعد النتائج التى سجلت فى اجتماع المجلس الاوروبى الاخير".

واضاف "لنستمر فى هذا الدرب بحزم ومع احترام حقوق الانسان"، وكانت فرنسا ومالطا اعلنتا السبت قبول كل منهما 50 مهاجرا.

وكان تم رصد مركب يقل 450 مهاجرا انطلق من ليبيا، فجر الجمعة فى المياه الدولية عند منطقة خاصة بمالطا، واثر سلسلة اتصالات بين سلطتى مالطا وايطاليا، حاولت روما تحميل مالطا مسؤولية المهاجرين.

وردت مالطا بان المركب اقرب الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية منه الى مالطا، مشيرة الى ان المهاجرين لا يريدون مساعدة مالطا وطلبوا مواصلة طريقهم الى ايطاليا.

ومنذ صباح السبت رست البارجتان الحربيتان اللتان نقل اليهما المهاجرون قرب ساحل صقلية فى انتظار حل نهائى الذى يبدو انه بات قريبا بعد تكفل خمس دول ب 250 منهم.