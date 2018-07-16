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رئيس أكاديمية الشرطة يكشف عن تخصصات الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:20 م
رئيس أكاديمية الشرطة يكشف عن تخصصات الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين مؤتمر أكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضى _ دينا الحسينى
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كشف اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن التخصصات المطلوبة للضباط للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين.

 

وأوضح مساعد وزير الداخلية على هامش المؤتمر الصحفى، أن أبرز التخصصات: "الطب البشرى من حاملى الماجستير والدكتوراه ( أمراض صدرية - جراحة مخ وأعصاب - قلب - كلى - نساء وولادة - صدرية - أنف وأذن).

 

كما شملت التخصصات: "علاج طبيعى، صيدلة، طب بيطرى، طب بيطرى، تمريض من حاملى شهادة بكالوريس( ذكور وإناث)، كليات الهندسة ونظم المعلومات والحاسبات، فنون جميلة، فنون تطبيقية، سياحة وفنادق خدمة اجتماعية، تربية موسيقية، زراعة، السن، آداب، كليات اللغات اقتصاد وعلوم سياسية".

 


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