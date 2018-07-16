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الإثنين، 16 يوليه 2018 04:05 م
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خفر السواحل اليونانى يوقف 56 مهاجرا قبالة ميناء استاكوس

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:05 م
خفر السواحل اليونانى يوقف 56 مهاجرا قبالة ميناء استاكوس مهاجرين غير شرعيين ـ صورة أرشيفية
أثينا (أ ش أ)
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أوقف حرس السواحل اليونانى، 56 مهاجرا غير شرعى قبالة ميناء استاكوس اليونانى.

وذكرت صحيفة (كاثيميرينى) اليونانية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، أنه تم احتجاز 56 مهاجرا لا يحملون الوثائق اللازمة، بشكل مؤقت فى صالة يونانية قديمة تابعة للبلدية فى ميناء استاكوس بعد أن تم إيقافهم على متن قارب تهريب من قبل حرس السواحل اليونانيين الليلة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن حرس السواحل اليونانى، رصدوا اتجاه القارب نحو الشمال لجزيرة ليفكادا واحتجزوا 44 رجلا وأربع نساء وثمانية أطفال، ولم تتوافر أية معلومات بشأن الأصل العرقى لهؤلاء المهاجرين.

 


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