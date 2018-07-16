خفر السواحل اليونانى يوقف 56 مهاجرا قبالة ميناء استاكوس

أثينا (أ ش أ)

أوقف حرس السواحل اليونانى، 56 مهاجرا غير شرعى قبالة ميناء استاكوس اليونانى.

وذكرت صحيفة (كاثيميرينى) اليونانية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، أنه تم احتجاز 56 مهاجرا لا يحملون الوثائق اللازمة، بشكل مؤقت فى صالة يونانية قديمة تابعة للبلدية فى ميناء استاكوس بعد أن تم إيقافهم على متن قارب تهريب من قبل حرس السواحل اليونانيين الليلة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن حرس السواحل اليونانى، رصدوا اتجاه القارب نحو الشمال لجزيرة ليفكادا واحتجزوا 44 رجلا وأربع نساء وثمانية أطفال، ولم تتوافر أية معلومات بشأن الأصل العرقى لهؤلاء المهاجرين.