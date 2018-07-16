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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:52 م
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد العشرى مدير الجمرك بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة. 
 
وقالت مصادر جمركية، إنه بناءا على إخبارية بوجود شبكة لتهريب الهواتف المحمولة مكونة من "ع . ج . ط" و" ا . م . س" موظفين بأحد الجهات التى تعمل داخل مطار القاهرة الجوى بالمشاركة مع  "ع. م . م" من خارج المطار.
 
تم العرض على أحمد العشرى مدير الجمرك، الذى قرر تكليف كل من أحمد سعد عبدالمطلب وفوزى العميرى مديرى الحركة لمتابعة وتنفيذ الإخبارية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بمطار القاهرة، وتم ضبطهم وهم يقومون بتهريب 50 هاتف محمول على مراحل فى جيوبهم وتسليمها للمدعو "ع . م . م" والذى ينتظرهم خارج مبنى مطار القاهرة الدولى.
 
قرر محمد قناوى مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 54 لسنة 2018 لهم والعرض على إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، وتم إحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 
 

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