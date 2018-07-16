جمارك الدخيلة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية 

تمكن رجال الجمارك والإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد الكريم من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ولخطورتها على صحة المواطنين.

وكان العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية تلقى إخبارية من محمد حسن مدير إدارة التحليل والاستهداف بورود معلومات عن وجود أصناف مخالفة للمستندات داخل مشمول بوليصة بوزن 15.2 طن قادمة من فيتنام بيان جمركى رقم 15352 لعام 2016 لسنة 2018 والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أمتعة شخصية واردة باسم موظف بأحد السفارات الأجنبية

تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة من يسري عبد العال مدير إدارة الحركة بمنطقة الفحص والمعاينة الثانية، ومحمد حسن وفيصل أبوسحلي بالإدارة العامة للتحليل والاستهداف بالقاهرة، وطارق فراويلة وعبد السلام العشري ومحمد مرسي رؤساء أقسام ومحمد سعد غازى وحسام جلال فصاد وهاني شعبان المفتشين بمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية و محمد الصياد مدير عام الإدارة العامة للوجستيات بجمارك الدخيلة.

وقامت اللجنة بالتأكد من سلامة السيل الملاحى المضروب على الحاوية وتم فضه وفتح باب الحاوية فتبين وجود حوالى 10 مليون سيجارة مقلدة ملصق عليها بندرول مزور مكتوب عليه خالصة الضرائب والرسوم الجمركية السجائر الأجنبية الصنع. وتبلغ أن الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة على الحاويه حوالى 12 مليون جنيه.

وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى وإخطار الجهات المختصة.