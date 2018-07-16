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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:27 ص
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جامعة الأزهر تتسلم نتيجة الثانوية وفتح تسجيل الرغبات أمام الطلاب بداية أغسطس

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:00 ص
جامعة الأزهر تتسلم نتيجة الثانوية وفتح تسجيل الرغبات أمام الطلاب بداية أغسطس الدكتور محمد المحراصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على
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قال الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تسلمت من قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية، والتى أعلنت أمس الأحد  ،بنسبة 63.81%،لافتا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جامعة الأزهر لديها طبيعة خاصة فى إجراءات التنسيق، حيث يتم بعد استلام النتيجة لتجميع البيانات التواصل مع القائمين على بوابة الحكومة المصرية لتفتح الباب لتسجيل الطلاب رغباتهم، ويكون ذلك فى أول شهر أغسطس ولمدة أسبوع .
 
وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أنه يتم انتظار إعلان نتيجة الدور الثانى فى الثانوية الأزهرية والتى تنطلق يوم 9 أغسطس وتستمر لمدة اسبوعين، ليتم فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى أمام الطلاب المتخلفين عن التسجيل فى المرة الأولى، بالإضافة للناجحين فى الدور الثانى، على أن يتم إعلان نتائج التنسيق فى أوائل سبتمبر كما هو معتاد كل عام.
 
وتابع: أن التنسيق كما هو معتاد كل عام سيكون إليكترونيا بجانب تخصيص ثلاث مكاتب رئيسية لتسجيل الرغبات ضمن تنسيق الثانوية الأزهرية 2018 وهى: أمانة الجامعة بفرعى طنطا وأسيوط، ومكتب التنسيق بفرع مدينة نصر للبنات، والمدينة الجامعية للبنين .
 
من جانبه قال الشيخ صالح عباس،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم إرسال نتيجة الثانوية الأزهرية فور اعتمادها من قبل الدكتور عباس شومان ،وكيل الأزهر الشريف، والذى أنابه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتى بلغت نسبة النجاح بها63.81% متوقعا ارتفاع النسبة عقب ظهور نتيجة الدور الثانى.

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