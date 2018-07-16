توافد طلاب مرحلة التنسيق الأولى على معامل الحاسب الآلى لتسجيل رغباتهم

وائل ربيعى

بدأت معامل الحاسب الآلى بالجامعات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق، التى انطلقت أعمالها صباح اليوم الإثنين، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث أنهت جامعات العاصمة استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وتسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال معامل الحاسب الآلى بها بالمجان.

وتوفر هذه المعامل، مجموعة كبيرة من الموظفين المؤهلين للإجابة عن استفسارات الطلاب المختلفة بخصوص عمليات التنسيق وتسجيل الرغبات، والتعامل مع أى طوارئ قد تشهدها الأجهزة أو موقع التنسيق الإلكترونى، إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد للطلاب وأولياء الأمور.

وانطلقت أعمال المرحلة الأولى من التنسيق اليوم الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل بحد أدنى 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% فأكثر لطلاب "علمى علوم"، الذين يبلغ عددهم 28001 طالب وطالبة.

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر ويبلغ عددهم 15267 طالبا وطالبة، وفيما يخص الشعبة الأدبية تحدد الحد الأدنى للتقدم بها 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب فيها 83539، وذلك بإجمالى عدد طلاب المرحلة 126807 طالب وطالبة.