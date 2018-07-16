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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:12 م
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تنفيذ 1753حكما وضبط 205 هاربًا من أحكام قضائية بالإسماعيلية

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:14 م
تنفيذ 1753حكما وضبط 205 هاربًا من أحكام قضائية بالإسماعيلية حبس
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة التى استمرت لمدة يومين من تنفيذ 1753 حكمًا متنوعًا، منها 1435حكمًا جزئيا و39 حكم مستأنف و261 حكم غرامات، 6 هاربين من أحكام جنائية و12 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 24 ألفا و300 جنيه قيمة تصالح فى مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 205 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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