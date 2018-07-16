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تغييرات جديدة فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى سبتمبر المقبل

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:00 ص
تغييرات جديدة فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى سبتمبر المقبل دار القضاء العالى - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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يشهد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، تغييرا جديدا فى أحد أعضائه، حيث يتقاعد المستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، فى 31 أغسطس المقبل، ليخلفه فى رئاسة المحكمة المستشار محمد عز الدين الشنتناوى – رئيس محكمة استئناف طنطا حاليا، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، حيث ينتقل من رئاسة محكمة استئناف طنطا إلى محكمة استئناف الإسكندرية .

بينما يدخل فى تشكيل المجلس عضو جديدا اعتبارا من أول سبتمبر وهو المستشار محمود عويس، حيث يتولى رئاسة محكمة استئناف طنطا خلفا للشنتناوى، ويستقر باقى التشكيل الحالى كما هو.

ويعقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، والذى تم اعتبارا من الأول من يوليو الجارى، بعد تقاعد عددا من أعضائه فى 30 يونيو الماضى.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى كلا من ، المستشار مجدى أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار إبراهيم الهنيدى النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، والمستشار سمير مصطفى عبد الوهاب النائب الثانى لرئيس محكمة النقض ، والمستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ، والمستشار محمد عز الدين الشنتناوى رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار نبيل صادق النائب العام.


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محكمة النقض

المستشار مجدى أبو العلا

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