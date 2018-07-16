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الإثنين، 16 يوليه 2018 03:04 ص
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تعرف على كيفية المشاركة فى المؤتمرات والندوات بجامعة بنها

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:00 ص
تعرف على كيفية المشاركة فى المؤتمرات والندوات بجامعة بنها الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها
كتب محمد حجازى
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قال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، على الطلاب الراغبين بالمشاركة فى المؤتمرات والندوات بجامعة بنها التوجه إلى إدارة رعاية الشباب بمبنى إدارة الجامعة أو مكاتب الرعاية الخاصة بالكليات لتسجيل بياناتهم الخاصة لإخطارهم بخريطة المؤتمرات والندوات وموعدها على مدار العام.

وأوضح رئيس الجامعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يمنح للطلاب المتفوقين بطاقة جامعية مميزة والتى تتيح لهم الأولوية فى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الجامعة، إضافة إلى أن يكون الطالب مسجل لدى إدارة الجامعة ورعاية الشباب لحضوره أى مؤتمرات أو ندوات.

وكان الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، أعلن عن أهم المزايا التى تقدمها الجامعة للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة الملتحقين بالجامعة من المائة الأوائل على مستوى الجمهورية ومنها إتاحة فرصة المشاركة فى تمثيل طلاب الجامعة فى اللقاءات والمؤتمرات التى يدعو إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى أو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المشاركة فى الندوات واللقاءات والمؤتمرات التى تقيمها الجامعة أو التى تدعى إليها الجامعة.


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