تعرف على الكليات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسيني

يبدأ التقديم لكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين عبر الانترنت بدءً من 28 يوليو الجاري حتى 13 اغسطس .

وتشمل الكليات المطلوبة للالتحاق بالضباط المتخصصين الطب البشري والعلاج الطبيعي والصيدلة وطب اسنان وطب بيطري وتمريض وهندسة وفنون جميلة وفنون تطبيقية واعلام وتجارة وسياحة وفنادق وآداب وخدمة اجتماعية وتربية موسيقية واقتصاد وعلوم سياسية وزراعة وعلوم وتربية نوعية والسن ووصيني وأسباني من لغات .

وبدوره ، اكد اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة انه لا مكان للمحسوبية والوساطة ، وان هناك تحريات دقيقة تجرى على الطلاب وهناك تسهيلات داخل كلية الشرطة لاستخراج الأوراق .

وشدد مساعد وزير الداخلية ان المستوى المعيشي لا يحول دون الالتحاق بكلية الشرطة وأن ابوابها مفتوحة لجميع المصريين شريطة اجتياز الاختبارات.

واشترطت أكاديمية الشرطة أن يتوافر فى الطالب راغب الإلتحاق بكلية الشرطة الشروط التى نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 م فى شأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاته وقرارات مجلس إدارة الأكاديمية ، وأبرزها أن يكون الطالب ووالداه مصريي الجنسية بالميلاد من غير طريق التجنس ، وغير مزدوجى الجنسية ، ولم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى ويعتبر الطالب مفصولاً من الكلية إذا تغيرت جنسيته أو حصل على جنسية دولة أخرى أثناء قيده بالكلية، وأن يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة من داخل أو خارج البلاد أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لعام التقدم أو لعام سابق فقط على عام التقدم ، شريطة أن يكون الطالب مقيدا فى ذلك العام فى احدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى عند التقدم للالتحاق بالكلية ، مع تقديم شهادة تثبت القيد ، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة و ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات ، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمه مخلة بالشرف أو الأمانة هو أو أحد والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة.

واشترطت أكاديمية الشرطة على الطالب ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية ، ويعتبر الطالب مفصولاً من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها ، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى، وأن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية المطلوبة للعمل الأمنى ويعتبر الطالب المقيد بالكلية مفصولاً إذا قررت الجهة الطبية المتخصصة عدم لياقته الطبية أو النفسية للخدمة .

ويجب أن يجتاز جميع الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكلية، ويلتزم خريجو كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج ، وإلا التزموا برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الوزارة ، وكل طالب بكلية الشرطة يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولى أمره بدفع جميع النفقات التى تحملتها الوزارة خلال فترة دراسته بالاكاديمية.

وتتم مراحل التقديم للأكاديمية عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات"المقاس – القوام – الطبى والنفسى – الرياضى – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبى"، ويخضع الطالب اختبار مقاس الطـول، فضلاً عن اختبار القوام: "الوزن المثالى: طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية "العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان - ... إلخ".