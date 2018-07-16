تعرف على أسماء وقائمة أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة الأقصر

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، عن القائمة الكاملة لأسماء الطلبة والطالبات من أوائل الثانوية العامة الآزهرية على مستوى محافظة الأقصر، وذلك فى شعبتى العلمى والأدبى، حيث تصدرت الفتيات الشعبة الأدبية، وتصدر الشباب الشعبة العلمية.

وجاءت أسماء الطلبة بحسب بيان منطقة الأقصر الأزهرية، كما يلى أوائل الثانوية الأزهرية 2018 على مستوى منطقة الأقصر "علمى"، "عمر نصر سيد أحمد أحمد معهد الشيخ الأمير أقصر 99,08 % الأول وشريف محمد جابر سيد أحمد معهد الدير 97,28 % الثانى ضحى محمود أحمد معهد فتيات الطود 97.08 الثالث و ياسمين محمد على أحمد معهد فتيات الأمير93,69 % الرابع ،أمل مصطفى أحمد مصطفى معهد فتيات الأقصر 93,54% الخامس".

أما أوائل الثانوية الأزهرية 2018 على مستوى منطقة الأقصر "أدبى" هم كل من "هند سيد عيد بلاش - معهد فتيات الاقالتة 93,17% الأول – مى مصطفى إبراهيم محمود معهد فتيات البياضية 90,63 % الثانى ليلى محمود فؤاد أحمد معهد فتيات البياضية 89,84% الثالث، أيه رمضان قناوى عبدالعاطى معهد قتيات نجع الطويل 89,05 % الرابع – أيه أحمد الديب الضبع معهد فتيات المنشاة 88,41 % الخامس أيه رمضان عيسى إبراهيم معهد فتيات العشى 88,41 %الخامس مكرر.

و هنأ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى وأعرب فضيلته عن سعادته وتمنياته بالتفوق والتميز الدائم للطلبة الأوائل ولجميع طلاب مصر، متمنياً لهم بناء مستقبل أفضل، ومشاركة الأجيال القادمة فى بناء الوطن، وحمل الأمانة والمسئولية.