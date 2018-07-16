ترامب يشدد على أمن إسرائيل خلال محادثاته مع بوتين

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقب لقائه مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة وروسيا ستعملان معا لضمان أمن إسرائيل.

وأضاف ترامب فى مؤتمر صحفى مشترك مع بوتين "تحدث كلانا مع بيبي(رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو) وهما يريدان القيام بأمور معينة مع سوريا تتعلق بسلامة إسرائيل.

"روسيا والولايات المتحدة ستعملان بشكل مشترك" فى هذا الصدد.

وقال ترامب " توفير الأمن لإسرائيل شيء يود بوتين وأنا أن نراه بشكل كبير جدا".

وقال بوتين إن ترامب قضى وقتا طويلا يتحدث عن إسرائيل خلال محادثاتهما. وأضاف أن الظروف متوافرة لقيام تعاون فعال بشأن سوريا.

وقال ترامب إنهما يريدان أيضا مساعدة الشعب السورى على أساس إنساني.

وأضاف "جيشانا(الأمريكى والروسي) متوافقان بشكل أفضل من زعمائنا السياسيين منذ سنوات. ونتوافق أيضا فى سوريا". وقال ترامب أيضا إنه شدد على أهمية الضغط على إيران وهى من حلفاء روسيا فى حين قال بوتين إنه يدرك معارضة الولايات المتحدة للاتفاق النووى الدولى المبرم مع إيران والتى تؤيده روسيا.