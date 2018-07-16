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ترامب على تويتر: حلف شمال الأطلسى بات الآن قويا وثريا

الإثنين، 16 يوليه 2018 07:42 ص
ترامب على تويتر: حلف شمال الأطلسى بات الآن قويا وثريا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كتب عبد الوهاب الجندى
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غرد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، المتواجد حاليا فى العاصمة الفنلندية هلنسكى، لعقد القمة التاريخية مع نظيره الروسى فلاديمير بويتن، عن الاجتماعات الى عقدها حلف شمال الأطلسى الأسبوع الماضى فى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وكتب ترامب: تلقيت العديد من المكالمات من قادة دول الناتو شاكرينني على مساعدتهم في جمعهم معًا وتركيزهم على الالتزامات المالية، في الحاضر والمستقبل".

وأضاف الرئيس الأمريكى:" لقد عقدنا مؤتمراً عظيماً حقاً، تمت تغطيته بشكل غير دقيق من قبل الكثير من وسائل الإعلام، حلف الناتو قوي وثرى الآن".

تغريدة ترامب عن الناتو
تغريدة ترامب عن الناتو

 


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ترامب على تويتر

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الناتو




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