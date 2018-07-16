ترامب: سأبحث قضايا التجارة والجيش والنووي والصين مع الرئيس الروسي

كتب سمير حسنى _ ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن القمة الثنائية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستشمل مناقشة عدد كبير من القضايا، أهمها التجارة والصواريخ والجيوش، والملف النووي.

وتابع ترامب، خلال كلمته المقتضبة، في القمة التاريخية التي جمعته بالرئيس الروسي بوتين بفنلندا :"العالم ينتظر محادثاتنا وسيلتقي فريقنا، لدينا الكثير من الممثلين والأسئلة، من الجيد أن نكون معا".

وشهدت عاصمة فنلندا "هلسنكى"، إجراءات أمنية مشددة، اليوم الاثنين، قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وانتشر رجال الأمن والشرطة في شوارع العاصمة الفنلندية، قرب القصر الرئاسي الفنلندي، وذلك بعد ساعات من انطلاق مظاهرة احتجاجية ضد سياسات ترامب، في هلسنكي.