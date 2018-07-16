ترامب: إقامة علاقات ودية مع روسيا "أمر محمود وليس مكروها"

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمام وسائل الإعلام قبيل اجتماعه المغلق مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن إقامة علاقات ودية مع روسيا "أمر محمود وليس مكروها".

وأضاف ترامب بعد الإشادة باستضافة روسيا لبطولة كأس العالم لكرة القدم "الأهم من ذلك هو أن لدينا الكثير من الأمور الجيدة التى يمكن أن نتحدث بشأنها".

وقال ترامب إن محادثاته مع بوتين ستتناول "كل شئ بدءا من التجارة ومرورا بالشؤون العسكرية والصواريخ (وانتهاء) بالصين. سنتحدث قليلا عن الصين وصديقنا المشترك الرئيس شى".