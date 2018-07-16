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الإثنين، 16 يوليه 2018 11:56 ص
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تحرير 2375 مخالفة مرورية وضبط 1016متهمًا بالبحيرة

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:26 ص
تحرير 2375 مخالفة مرورية وضبط 1016متهمًا بالبحيرة حملة مرور - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 1016متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.
 
كما تم تحرير 2375 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات ، واشتباه في الصلاحية الفنية ، كما تم رفع وإزالة 435 إشغال طريق ثابت ومتحرك.
 
 

 


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